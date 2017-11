Paddington 2: la Warner Bros. si occuperà del release in USA

Paddington 2 ha trovato una nuova casa per il rilascio negli. La compagnia di produzione si è incaricata del release dopo tutto quanto avvenuto in seguito al caso

La notizia è stata riportata da Deadline, dopo che la compagnia ha vinto la contesa che si è svolta contro Lionsgate, Sony e Global Road. Comunque è adesso che comincia la vera sfida: la WB dovrà fare in modo che il release di Paddington 2, previsto per gennaio 2018 in USA abbia un buon successo di pubblico e non sarà impresa semplice.

Vedremo come verrà accolto oltreoceano il film per famiglie che, al week end di apertura in Gran Bretagna, ha comunque ottenuto un ottimo guadagno di 10.8 milioni di dollari.

Sinossi di Paddington 2: "Torna sul grande schermo l'orsetto più amato d'Inghilterra in Paddington 2, sequel del film che lo ha consacrato come punto di riferimento per i più piccini. Nato dalla penna dello scrittore Michael Bond, Paddington è stato ispirato da un vero orsacchiotto acquistato vicino l'omonima stazione londinese, un piccolo pelouche in grado di cambiare in meglio un Natale di molti anni fa."