Paddington 2, la verità di Hugh Grant: 'I miei figli lo hanno odiato'

Mentre restiamo fiduciosamente in attesa di novità riguardanti Paddington 3, in una recente intervista ai microfoni del Los Angeles Times, l'istrionico e amatissimo Hugh Grant ha avuto modo di tornare a parlare dell'adorato Paddington 2, che ancora oggi registra su Rotten Tomatoes il 100% di score critico.

Nel film Grant veste i panni di un eccentrico attore amante dei travestimenti, ruolo che lo spinge a una gamma recitativa davvero divertente e impressionante. La critica è rimasta molto colpita dalla sua interpretazione e così anche la maggior parte del pubblico, ma a odiare veramente la parte e in generale Paddington 2 sono stati i cinque figli dell'attore, che anzi si domandavano anche perché fosse così presente nel film.



Ha rivelato Hugh Grant: "Avevo organizzato una proiezione speciale di Paddington 2 dove ho portato molti dei miei figli e loro lo hanno semplicemente odiato. Uno di loro si è rivolto a me dopo la visione e mi ha chiesto 'perché sei così tanto presente in questo film?', il che è stato molto doloroso. Devo però ammettere che in seguito, dopo un paio di visioni, hanno imparato ad apprezzarlo di più". Tutto è bene quel che finisce bene, insomma.



