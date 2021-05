Paddington 2 perde il 100% su Rotten Tomatoes! Ora c'è un film Pixar in testa

Chi di vecchia recensione ferisce, di vecchia recensione perisce: a poche settimane dal superamento di Quarto Potere di Orson Welles, che aveva perso il 100% di gradimento su Rotten Tomatoes a causa di un articolo del 1941, Paddington 2 scende a 99% per lo stesso identico motivo.

Una nuova recensione datata 2017 e firmata dal critico Eddie Harrison ha bocciato Paddington 2 per aver deviato troppo dallo spirito dei libri per bambini di Michael Bond, per essere troppo "artificioso e ridicolo" e per avere un protagonista - Paddington - "troppo sicuro di sé, sprezzante e scontroso", per giunta doppiato con una voce - quella di Ben Whishaw - "che pare quella di un membro di una band indie-pop in preda ad un agonizzante sballo di ketamina".

Alcuni fan di Paddington 2 stanno accusando Harrison di aver trollato tutti scrivendo una recensione appositamente negativa, ma a difesa del collega va notato che ha all'attivo oltre 600 articoli di critica. Detto ciò, tra le recensioni positive emergono anche quelle a Ice Age: Collision Course e Scemo & + Scemo 2. Avevamo dato un'occhiata alla lista dei film col 100% solo qualche tempo fa, ma adesso bisognerà aggiornarla dato che la domanda che tutti gli appassionati di Rotten Tomatoes si stanno facendo è: quale film ha superato Paddington 2 per accaparrarsi la corona del titolo con la più alta percentuale di gradimento sul famoso aggregatore di recensioni?



Ebbene si tratta di un famoso film d'animazione della Pixar, Toy Story 2, uscito nel 1999: un film che, dopo Quarto Potere e Paddington 2, dovrebbe mettere d'accordo proprio tutti ... almeno fino alla prossima recensione negativa.