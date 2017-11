Paddington 2, i mille volti di Hugh Grant nei nuovi character poster ufficiali

Uscirà tra soli due giorni Paddington 2 , riportando sul grande schermo l'amato orsetto britannico dai modi educati di, ma ecco che grazie asono stati rilasciati in questi ultimi giorni nuovi character poster ufficiali dedicati tutti al nuovo villain di

A quanto pare, in modo non dissimile dallo spietato Conte Olaf di Una serie di sfortunati eventi, il temibile e ostinato Phoenix Buchanan è disposto a tutto pur di mettere la mani su di un importante libro, e da attore userà ogni sua conoscenza e travestimento per farlo. Starà poi a Paddington e ai suoi amici cercare di acciuffare questo narcisistico criminale.



Paddington 2 vedrà nel cast anche Hugh Bonneville (Mr. Brown), Sally Hawkins (Mrs. Brown), Madeleine Harris(Judy Brown), Samuel Joslin (Jonathan Brown), Julie Waters (Mrs. Bird), Jim Broadbent (Mr. Gruber), Peter Capaldi (Mr. Curry) e Brendan Gleeson (Knuckles McGinty), per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 novembre.