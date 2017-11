Paddington 2: l'incontro con il villain Hugh Grant nella nuova clip ufficiale

A soli due giorni dall'uscita nelle sale di Paddington 2 , laha rilasciato online una nuova clip ufficiale del sequel delle avventure dell'Orsetto ben educato diretto ancora una volta da

Nel filmato di oggi vediamo così il peloso protagonista incontrare il temibile Phoenix Buchanan, interpretato da Hugh Grant, un attore narcisista e scapestrato che tenterà in tutti i modi di impossessarsi di un raro libro. Userà travestivementi e sotterfugi per farlo, ma Paddington e la sua famiglia gli metteranno i bastoni tra le ruote.



Paddington 2 vedrà nel cast anche Hugh Bonneville (Mr. Brown), Sally Hawkins (Mrs. Brown), Madeleine Harris(Judy Brown), Samuel Joslin (Jonathan Brown), Julie Waters (Mrs. Bird), Jim Broadbent (Mr. Gruber), Peter Capaldi (Mr. Curry) e Brendan Gleeson (Knuckles McGinty), per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 novembre.