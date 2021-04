Paddington 2 e gli altri: quali sono i film col 100% su Rotten Tomatoes?

Questa settimana l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes è tornato al centro della discussione cinematografica quando una vecchia recensione di Quarto Potere riemersa dagli archivi ha fatto perdere al film di Orson Welles lo storico 100% di gradimento, permettendo il sorpasso di Paddington 2.

Ci ha scherzato su anche il regista di Paddington, perché un approccio ironico è l'unico possibile quando si parla di voti e gradimenti dei film - un argomento fin troppo spesso esasperato e al quale si tende a dare un'importanza ben maggiore di quella che effettivamente ha, soprattutto nell'epoca dei social - ma adesso i fan giustamente si chiedono: quali sono i film con il 100% di gradimento su Rotten Tomatoes?

Ebbene, nonostante sia lecito aspettarsi una cerchia ristretta di titoli elitari inclusi in questo prestigioso club, preparatevi al crollo di un mito: sono tantissimi, la lista è interminabile include centinaia di film, altro che elite! Citarli tutti è impossibile (ma i completisti potranno trovarli nel link della fonte) quindi ci limiteremo a segnalarvene solo alcuni, specificando anche i criteri che gestiscono la classifica.

Questa infatti si basa sul numero di recensioni ufficiali che un film riceve, che può essere di un minimo di venti e di un massimo indefinito: quel massimo però fa la differenza, perché chiaramente più aumenta il numero di recensioni più è difficile per un film mantenere il 100% di gradimento: in tal senso il record assoluto è proprio di Paddington 2, con la bellezza di 245 recensioni positive.

Gli altri - tantissimi - titoli con il 100% di gradimento citiamo M di Fritz Lang, La corazzata Potemkin di Sergei Eisenstein, Ombre rosse di John Ford, Pinocchio di Walt Disney, Roma città aperta di Rossellini, Viaggio a Tokyo di Ozu, Ordet di Dreyer, I sette samurai di Kurosawa, Effetto notte di Truffaut, Toy Story, Toy Story 2, Still Walking e Apocalypse Now: The Final Cut. Tra i più recenti segnaliamo, Il mio amico in fondo al mare, City Hall e Quo Vadis, Aida?



Come ha dimostrato il caso di Quarto Potere la classifica è in eterno mutamento, perché basta una sola recensione negativa (passata o futura) per far perdere il 100% di gradimento ad un film: dopo il regno di Orson Welles, Paddington 2 cadrà mai dalla vetta?