Al Pacino vuole Timothée Chalamet in Heat 2! 'Un attore fantastico'

Ora protagonista di Wonka, Timothée Chalamet è sicuramente una delle star più acclamate degli ultimi anni. Non sono di certo in pochi a riconoscerlo come attore straordinario, ma quando è l'iconico Al Pacino ad affermarlo, beh, cambia tutto.

"Timothée Chalamet...è un attore fantastico", ha affermato Al Pacino riguardo alla domanda su chi vedrebbe bene nel suo ruolo in un eventuale sequel di La Sfida 2 (Heat 2). Al Pacino apprezza anche molto l'aspetto del giovane attore, definito "bello" dalla star hollywoodiana.

Ad Al Pacino piacerebbe dunque vedere Chalamet nei panni di un giovane Lt. Vincent Hanna (interpretato in Heat da Pacino). Di questo se ne era già parlato l'anno scorso, ma in riferimento a un eventuale prequel di Heat con Timothée.

Intanto i fan aspettano l'uscita di Wonka (prevista questo 15 dicembre) per assistere all'interpretazione del giovane Willy da parte dell'attore. Ad attenderlo sarà una prevedibile comparazione tra le interpretazioni di Johnny Depp e di Gene Wilder. Già l'internet sta cominciando, sulla base del solo trailer di Wonka, a mostrare precedenza verso l'una o l'altra.

