Al Pacino e Sylvester Stallone, una pizza insieme a Beverly Hills: il video è epico!

Al Pacino e Sylvester Stallone si sono goduti qualche fetta di pizza insieme quando i due si sono incontrati sabato in un ristorante di Beverly Hills, in California. La leggenda del cinema, interprete di film come Scarface e Il Padrino si è seduto accanto a Stallone, che indossava una camicia nera durante l'uscita diurna nel sud della California.

Stallone ha successivamente pubblicato lo scatto che lo ritrae insieme a Pacino, definendo quest'ultimo "il miglior attore al mondo". Intervenuto su Instagram, Stallone ha infatti scritto: "Pranzando con il miglior attore al mondo". Immortalati da parecchie telecamere e dagli sguardi stupiti ed emozionati dei passanti, insieme ai due c'era anche Dolph Lundgren, collega di Stallone e co-interprete nella saga di Rocky (era il pugile sovietico Ivan Drago in Rocky IV).

A quanto pare Stallone e Pacino stavano girando insieme per un progetto. In precedenza non hanno mai condiviso lo schermo insieme, ma sono apparsi entrambi nel film compilation Ultimate Fights from the Movies. Tuttavia, i due sono grandi amici e nel 2020 hanno regalato ai fan un momento molto particolare, quando Sly ha presentato il famoso chef Guy Fieri al suo idolo, Al, mentre si trovavano insieme.

Nel frattempo, Al si è recentemente riunito con un altro dei suoi amici eroi di Tinseltown: Robert De Niro. Al Tribeca Film Festival di giugno, i due amici di lunga data hanno sfilato sul red carpet in onore del 50° anniversario de Il Padrino, in quanto entrambi hanno recitato nell'iconica trilogia (i due hanno recitato insieme in un totale di quattro film). Hanno anche sfilato insieme sul palco della 94esima edizione degli Academy Awards per rendere omaggio al film insieme al suo regista Francis Ford Coppola. "Penso che momenti come questo debbano essere sinceri e brevi", ha detto Francis rivolgendosi ad Al e Robert. "E sono così grato ai miei meravigliosi amici di essere venuti qui per aiutarmi a festeggiare con voi".

In una precedente occasione, Pacino rivelò che Coppola scoppiò a piangere per una scena tagliata de Il Padrino.