Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci nelle prime foto di The Irishman di Martin Scorsese

Con l'annuncio ufficiale che The Irishman aprirà il New York Film Festival, l'attesissimo nuovo progetto di Netflix diretto da Martin Scorsese si mostra nelle prime due foto ufficiali.

Nelle immagini, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, possiamo vedere per la prima volta Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, divisi in coppia: nella prima foto Pacino e De Niro escono dall'aula di un tribunale ignorando i fotografi e i giornalisti, in una scena che riecheggia Gli Intoccabili di Brian De Palma (nel quale De Niro interpretava Al Capone); nella seconda, invece, sempre De Niro è in compagnia di Pesci in un bar, in uno scatto che ai fan di Scorsese non può non ricordare le tante scene al bancone tipiche della filmografia scorsesiana viste in film come Mean Streets e Quei Bravi Ragazzi.

Nel film ci sarà anche Harvey Keitel, assente da questo primo giro di materiale promozionale.



Come saprete, il film Netflix - presumibilmente molto lungo - sarà incentrato sui personaggi di De Niro, Pacino e Pesci ai tempi della giovinezza, e grazie alla stessa tecnologia implementata dai Marvel Studios saranno proprio i tre attori ad impersonarli, senza dover ricorrere ad altri tre attori più giovani. Il regista ha però recentemente ammesso i propri dubbi su questo processo di ringiovanimento, definendosi scettico sulla sua perfetta riuscita.



La storia è basata sul libro del 2004 di Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, incentrato sulla vita dell’ex killer della malavita Frank “The Irishman” Sheeran.