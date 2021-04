Al Pacino ritorna sul grande schermo nel trailer di American Traitor: guardate!

I fan di Al Pacino non vedevano il grande attore di Heat e Il Padrino sul grande schermo dal 2019, anno di uscita di The Irishman di Martin Scorsese, opera che gli valse anche una nomination come miglior attore ai Premi Oscar, ma il digiuno si interromperà col nuovo film American Traitor.

Basato su una storia vera, American Traitor: The Trial of Axis Sally segue la vita di una donna americana, Mildred Gillars (Meadow Williams), e del suo avvocato (Al Pacino), che lotta per riscattare la reputazione della sua cliente: soprannominata "Axis Sally", è accusata di aver divulgato propaganda nazista alle truppe americane durante la seconda guerra mondiale, la storia di Mildred svela il ventre oscuro della macchina di propaganda piena di odio del Terzo Reich, la sua eventuale cattura a Berlino e il successivo processo per tradimento contro gli Stati Uniti dopo il conflitto.

Il trailer sembra sicuramente intrigante e fa ampio sfoggio del talento di Al Pacino: la data di uscita è prevista per il 28 maggio prossimo negli Stati Uniti, sia nelle sale che on demand, e speriamo di potervi segnalare presto i piani per una distribuzione italiana.

Nel cast d American Traitor: The Trial of Axis Sally gli spettatori troveranno anche Thomas Kretschmann, recentemente scelto per il prossimo Indiana Jones 5. Al Pacino, lo ricordiamo, è stato protagonista della nuova serie tv Amazon Hunters, curiosamente sempre legata alle macchinazioni del Terzo Reich.