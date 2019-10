Al Pacino e Ray Romano: 'Ecco perché dovete vedere The Irishman al cinema'

L'eventuale uscita di The Irishman nelle sale cinematografiche è stata argomento di discussione sin dal momento dell'annuncio che il nuovo film di Scorsese sarebbe stato prodotto e distribuito da Netflix, che avrebbe potuto ovviamente limitarne la diffusione alla propria piattaforma streaming.

Scongiurato il pericolo, con lo stesso Scorsese che si è imposto affinché il film venisse distribuito anche sul grande schermo, resta ora in gioco un dilemma a cui avremo risposta solo dopo la data d'esordio: quanta gente coglierà effettivamente l'opportunità di godersi il film in sala e quanta, invece, preferirà limitarsi all'accoppiata divano/Netflix?

Gli attori protagonisti, dal canto loro, sembrano non avere dubbi: The Irishman va assolutamente visto in sala, come hanno spiegato Ray Romano e Al Pacino. "Si tratta anche di condividere un'esperienza. Il silenzio che si crea in sala è efficace, è coinvolgente. Sai di non conoscere nessuna di quelle persone, ma sai che tutti state provando le stesse sensazioni. Fa parte dell'esperienza" ha spiegato Romano, a cui ha subito dato man forte la star di Scarface: "Questo genere di esperienza la fai anche con altri film, le grandi produzioni, quelle più famose, come i film Marvel. Si tratta di eventi, allo stesso modo in cui lo sono gli eventi sportivi. La gente ci va, tu ci vai".

E voi? Vi fionderete al cinema non lo ritenete necessario? Nel caso apparteniate alla prima categoria, comunque, eccovi l'elenco delle sale che in tutta Italia proietteranno l'ultima opera di Scorsese, della quale pochi giorni fa è stata rilasciata una nuova clip.