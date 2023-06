Al Pacino é di nuovo papà a ottantatre anni: benvenuto Roman

Al Pacino è di nuovo papà. A distanza di ventidue anni dalla nascita dei due gemelli nati dalla relazione con Beverly D’Angelo, la star di Hollywood ha avuto un figlio dalla sua nuova compagna, la ventinovenne Noor Alfallah. Il quarto figlio del protagonista di L’Avvocato del Diavolo è stato battezzato Roman.

In occasione degli ottantre anni dell’attore, abbiamo riportato una vecchia intervista in cui Al Pacino racconta la sua passione per il baseball e per il cinema e, nonostante la sua carriera stia lentamente rallentando a causa dell’età, non sembra che l’interprete dell’iconico coach di Ogni Maledetta Domenica si senta in qualche modo addosso il peso della vecchiaia.

TMZ ha infatti riportato le parole del rappresentante di Al Pacino, Stan Rosenfield, che ha confermato la bella notizia: “Confermo che Al Pacino e Noor Alfallah hanno avuto un bambino di nome Roman”.

All’inizio di questo mese si erano rincorse voci a proposito di una richiesta del test di paternità a causa di una presunta impossibilità dell’attore di avere figli e che la risposta del test avrebbe confermato che il figlio sia di Al Pacino.

Roman è il quarto figlio del protagonista di Scarface dopo Julie Marie, nata nel 1989 e Anton James e Olivia Rose nati nel 2001.

Al Pacino sarebbe al lavoro su una serie di progetti: Easy’s Waltz, scritto e diretto da Nico Pizzolatto e Knox Goes Away, diretto e interpretato da Michael Keaton, mentre non è ancora chiaro se l’attore sarà coinvolto nella produzione di Heat 2, prequel del cult che lo ha visto protagonista con Robert De Niro che potrebbe essere nelle prime fasi di lavorazione.

Diamo dunque il benvenuto al piccolo Roman, augurando tutto il meglio a lui e ai suoi genitori e vi lasciamo a 5 curiosità tutte da scoprire su Al Pacino.