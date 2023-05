Al Pacino sta per diventare papà a 83 anni! La compagna Noor Alfallah è al settimo mese

La voglia di avere figli non ha età, o almeno questo è il messaggio che sembra volerci trasmettere Al Pacino, che alla veneranda età di 83 anni compiuti lo scorso aprile è in attesa della nascita del nuovo membro della sua numerosa famiglia, lieto evento per il quale pare non restino altro che poche settimane di attesa.

Sulla scia del suo collega Robert De Niro, che nelle scorse settimane ha dato il benvenuto al suo settimo figlio all'età di 79 anni, l'attore de Il Padrino e L'Avvocato del Diavolo si prepara dunque a diventare nuovamente papà, stavolta grazie alla sua compagna Noor Alfallah, produttrice televisiva 29enne che, stando a quanto trapelato in queste ore, si troverebbe ormai alle soglie dell'ottavo mese di gravidanza.

Il nostro Al, d'altronde, non è certo nuovo all'esperienza della paternità: Pacino vide infatti nascere la sua primogenita Julie Marie nel 1989 dall'unione con l'allora compagna Jan Tarrant, per poi ripetersi negli anni successivi con i gemelli Olivia Rose e Anton James (per il cui affidamento, tra l'altro, l'attore condusse una lunga battaglia legale contro l'ex-compagna Beverly D'Angelo).

Il prossimo nascituro sarà dunque il quarto figlio per Al Pacino: chissà che l'idea non sia quella di espandere ulteriormente la famiglia nei prossimi anni! All'attore, comunque, vanno ovviamente i nostri auguri e quelli di tutti i suoi fan.