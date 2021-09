Al Pacino e Morgan Freeman vanno in ospizio! Svelato il nuovo noir Sniff

Al Toronto International Film Festival è stato appena annunciato Sniff, film descritto come 'elegante reinvenzione del noir' con protagonisti Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren e Danny DeVito, che saranno diretti dal premio Oscar Taylor Hackford.

Nel film, sceneggiato da Tom Grey, due residenti di una lussuosa casa di riposo per anziani muoiono in circostanze sospette, e il detective in pensione Joe Mulwray (Freeman) viene riportato in azione dal suo ex compagno William Keys (DeVito): i due scopriranno un mondo sotterraneo di sesso, droga e omicidi nella ricca comunità controllata dal boss Harvey Stride (Pacino) e la sua femme fatale, The Spider (Mirren). Sniff è l'acronimo di Senior Nursing Institute & Family Foundation.

"Sono sempre stato un grande fan dei film noir, ma non ne ho mai realizzato uno, anche se ho fatto Against All Odds", ha dichiarato Hackford. “Era un remake di Out of the Past, che è uno dei migliori film noir di sempre. Questa volta però non volevo fare un remake, e quando ho letto la sceneggiatura di Adam e Matt Skiena ne sono stato molto felice. L'intero concetto di ambientare un film noir in una comunità di ricchi pensionati ... si tratta di individui che stanno proliferando in tutti gli Stati Uniti, mentre la generazione del baby boom arriva alla pensione. Ci sono molti soldi e le persone vogliono vivere in un ambiente bellissimo. Quello che ha fatto Tom Gray è stato mostrare cosa si nascondeva sotto la superficie di questo mondo. Ho pensato che fosse un'idea brillante, e si tratta di un film che comprende la natura del buon noir - una storia oscura e dei personaggi incredibilmente contorti."

L'ambizione di Hackford è quella di dare al genere noir la rilettura che Knives Out ha portato al giallo. "Di solito non vuoi menzionare altri film, e questo non ha nulla a che fare con quel film in termini di storia", ha precisato Hackford. “Ma ho adorato ciò che Rian Johnson ha fatto nella rilettura di un genere molto vecchio, e ravvivarlo in un mondo contemporaneo. Questo è quello che ho in mente di fare col genere noir in Sniff".

Taylor Hackford e Al Pacino hanno già lavorato insieme a L'avvocato del Diavolo, cult horror con Keanu Reeves reso famoso anche da una scioccante scena di nudo di Charlize Theron. Nel frattempo, le riprese di Knives Out 2 sono state concluse nelle scorse settimane: il sequel con Daniel Craig uscirà in esclusiva su Netflix nel corso del 2022.