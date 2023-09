Al Pacino lascia la moglie 24enne 3 mesi dopo la nascita del figlio

Era il giugno 2023 quando Al Pacino diventò di nuovo papà a ottantatré anni, ma oggi, a tre mesi di distanza, le cose non vanno di certo per il meglio: secondo un rumor, l'attore de il Padrino e la moglie Noor Alfallah (con cui ha avuto il piccolo Roman) si sarebbero separati.

Ad avvalorare la rottura è la richiesta depositata al tribunale di Los Angeles da parte della donna, al fine di ottenere la piena custodia del figlio. La separazione sembra perciò non essere particolarmente traumatica, ma resta da chiedersi come verranno stipulati il mantenimento, l'affidamento e tutte le questioni correlate a dinamiche simili. Nell'eventualità di una custodia congiunta, l'attore avrebbe voce in capitolo sull'istruzione, sulle cure mediche e su altre decisioni altrettanto importanti in merito allo stile di vita del bambino.

Al momento, Alfallah ha chiesto all'attore di di pagare tutte le spese legali. Da parte sua, Al Pacino, a due mesi dal parto, chiese alla moglie di sottoporsi a un test del DNA (che ne avrebbe poi confermato la paternità). Al momento, è ancora presto per avanzare qualsiasi tipo ipotesi.

La vita sentimentale di Al Pacino è sempre stata ricca di colpi di scena: è il padre di Julie Marie (nata da una relazione con l'insegnante di recitazione Jan Tarrant) e dei gemelli Olivia Rose e Anton James (avuti dall'attrice Beverly D'Angelo); in seguito, dopo la separazione, avrebbe avuto Roman con Alfallah. Altre relazioni riguardano Jill Clayburgh, Tuesday Weld, Marthe Keller, Carol Kane, Diane Keaton, Penelope Ann Miller e Madonna. A proposito, perché è saltato il matrimonio tra Diane Keaton e Al Pacino?.