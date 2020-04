Al Pacino compie 80 anni: i migliori film di una star leggendaria

È stato l'erede e poi capo della famiglia Corleone nella saga del Padrino di Francis Ford Coppola, poi Tony Montana in Scarface di Brian De Palma e Serpico nell'omonimo film di Sidney Lumet, e oggi il mitico Al Pacino - all'anagrafe Alfredo James Pacino - compie la bellezza di 80 anni, ancora in scena, ancora attore incredibile.

Se pensiamo che il suo primo e iconico ruolo nel mondo del cinema e della cultura popolare arrivò già nel 1972, a tre anni dal sui debutto sulle scene, il suo successo era già praticamente scritto nel suo destino. Dal Padrino a Serpico e a Quel pomeriggio di un giorno da cani (entrambi di Lumet) passarono neanche tre anni, e poi Cruising con William Friedkin, Scarface a inizio anni '80 e uno dei primi cinecomic della storia del cinema, il Dick Tracey di Warren Beatty.



Gli anni '90 lo vedono ancora protagonista di cinque film entrati nel cuore di ogni cinefilo che si rispetti e nella grande storia del cinema, dato che recitò una seconda volta per De Palma nel meraviglioso Carlito's Way, per Michael Mann nel sensazionale Heat - La Sfida al fianco di Robert De Niro, per Mike Newell in Donnie Brasco e poi ne L'Avvocato del Diavolo in Ogni maledetta domenica di Oliver Stone.



Negli anni '10 del 2000 ruoli minori e poco ricordati, fino ad arrivare al 2019, che lo ha visto tra i protagonisti di due dei più bei film dell'ultimo ventennio, che sono The Irishman di Martin Scorsese e C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.



Una star che non si è mai affievolita. Ancora lì, nel firmamento dei grandi. Tantissimi auguri.