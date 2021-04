Al Pacino: ecco 5 cose che non sapete sulla star de La Regola del Sospetto

Questa sera Al Pacino torna in tv con La Regola del Sospetto, il film del 2003 diretto da Roger Donaldson, in cui recita al fianco di Colin Farrel. Proviamo dunque a scoprire alcune curiosità su questo famosissimo attore italo-americano.

Al Pacino ha iniziato la sua carriera come stand-up comedian , ed è stato respinto dagli Actor Studios numerose volte prima di riuscire ad approdare al successo.

In origine, la produzione de Il Padrino voleva attori del calibro di Jack Nickolson e Dustin Hoffman, ma nessuno dei era disponibile all'epoca. Così, nonostante le molte reticenze, si decise di un attore semi-sconosciuto. Fu proprio Francis Ford Coppola a volerlo fortemente per il ruolo di Michael Corleone .

Dopo il successo de Il Padrino ad Al Pacino furono proposti moltissimi ruoli, anche quelli che non erano del tutto adatti alla sua persona. Tra questi c'è anche quello di Han Solo nel franchise di Star Wars ma l'attore ritenne che questa parte non fosse adatta a lui, e come sappiamo poi, Harrison Ford è diventato il più famoso contrabbandiere dello spazio.

Sebbene sia stato nominato otto volte dall'Academy, ha vinto un solo Oscar per il film Scent of a woman – Profumo di donna , dove interpreta con grande ironia il colonnello cieco Frank Slade. Tra l'altro l'attore è uno dei pochi ad aver vinto quasi tutti i premi esistenti, tra questi ci sono anche gli Emmy e i Tony Award.

Nonostante sia nato a New York, è convinto di essere italiano al 100%.

Di recente Al Pacino ha ricevuto molte critiche per il suo ruolo in House of Gucci, l'attore è infatti non ritenuto adatto per il ruolo di Aldo Gucci.