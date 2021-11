Pacific Rim, lo sceneggiatore Travis Beacham ebbe l'idea grazie... Alla nebbia!

L'ispirazione, si sa, è una materia misteriosa: arriva quando meno te l'aspetti e da elementi assolutamente insospettabili, dando il là al concepimento di idee altrimenti destinate al silenzio. Per informazioni chiedere a Travis Beacham, che per il suo Pacific Rim deve ringraziare un fenomeno naturale assolutamente innocuo e del tutto casuale.

Lo sceneggiatore di Pacific Rim, che successivamente avrebbe scritto anche la graphic novel Pacific Rim: Tales from Year Zero (prologo al film girato da Guillermo Del Toro), raccontò infatti di essersi letteralmente illuminato durante una passeggiata mattutina sulla costa californiana, ammirando l'oceano ammantato di nebbia.

I fitti banchi di nebbia che quel giorno avvolgevano la costa oceanica, infatti, diedero a Beacham l'impressione che le strutture del molo fossero degli enormi mostri dalle forme più disparate pronti ad emergere dall'oceano e a darsi battaglia. L'elemento principale, a quel punto, era praticamente lì davanti a lui: da quel momento in poi non ci fu altro da fare che, come Michelangelo davanti a un blocco di marmo, liberare la storia che già aveva preso forma all'interno di quel muro di nebbia.

Un'ispirazione fulminea che ha dato frutti decisamente validi, non trovate? Genesi dell'opera a parte, scopriamo insieme perché il nome di un protagonista del film fu censurato nel trailer ungherese di Pacific Rim.