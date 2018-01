Pacific Rim: la rivolta, proiezioni d'apertura al ribasso rispetto al primo capitolo

Mentre la campagna promozionale di Pacific Rim: la rivolta è entrata nel vivo grazie all'uscita del secondo, spettacolare trailer ufficiale, ecco che oggi le proiezioni d'apertura del film diretto daarrivano a gettare un velo di perplessità sul possibile successo del sequel.

Il Pacific Rim di Guillermo del Toro incassò in patria un totale di 101 milioni e a livello internazionale 309 milioni, per un totale world wide di 411 milioni, cifra che ha permesso poi alla Legendary di dare luce verde al sequel. Oggi però BoxOfficePro ha rivelato la prime proiezioni di Pacific Rim: la rivolta sarebbero per il weekend d'apertura di soli 20 milioni di dollari a fronte di un budget di 150 milioni, il che non prometterebbe nulla di buono per il successo commerciale del film.



Il primo film incassò invece nell'opening weekend 37 milioni di dollari, 17 in più di quelli attualmente preventivati per La rivolta, che dovrebbe quindi incassare circa la metà di quello che aveva guadagnato il film originale. In patria, allora, sempre il sito riporta che il film dovrebbe finire la sua corsa con soli 50 milioni di dollari. Il successo di Pacific Rim, però, così' come altri titoli a marchi Legendary, è riscontrabile molto più in territorio cinese, dove il film si giocherà il tutto per tutto per capire se si potrà procedere con la produzione di un terzo capitolo.



Pacific Rim: la rivolta vedrà nel cast anche John Boyega, Scott Eastwood, Adria Arjona, Charlie Day e Burn Gorman, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 22 marzo.