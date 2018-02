Pacific Rim: La Rivolta, volete dare uno sguardo al Bracer Phoenix? VIDEO

Il, come rivelato nel video qui sopra, è dotato di una grande potenza di fuoco! La sua caratteristica è la "M19 Morning Star", mentre i Vortex Cannon offrono un ulteriore "feroce armamento".

"Ho adorato il primo film e uno dei motivi principali è Idris Elba", ha detto Boyega a ComicBook.com, partecipando al New York Comic Con. L'attore è entusiasta di interpretare il figlio del personaggio di Elba. "Non me lo sarei mai immaginato", ha detto Boyega. "Mi sono visto in uniforme Jaeger e mi sono detto 'Oh, merda! E' per questo che sono qui!"

Il personaggio di Boyega sembra fare eco a quello di suo padre, ma Jake sarà una mela che cade un po' più lontano del previsto dall'albero, di quanto non sembri a prima vista. "Lo troviamo all'inizio del film in circostanze molto diverse rispetto a quelle in cui trovammo il padre." Ha detto Boyega. L'attore descrive il suo ruolo come quello di un criminale di strada all'inizio; dopodiché viene riportato sulla retta via grazie al personaggio di Amara, interpretato da Cailee Spaeny.

"Lui non è niente senza il suo migliore amico Jake", afferma il nuovo arrivato nel franchise, Scott Eastwood. "Però loro hanno alcuni problemi da risolvere dal passato."

Il regista, Steven DeKnight, sente certamente il peso dell'eredità di di Guillermo del Toro. "Guillermo ha preparato la base", ha detto DeKnight. "Volevamo essere sicuri di aver onorato ciò che ha creato e anche di ampliare l'universo: si spera che questo sia il primo passo per realizzare un franchise di Pacific Rim. ... Volevamo onorare il primo film ma anche andare avanti e quindi spostarci di 10 anni nel futuro ci ha dato la possibilità di farlo."