Pacific Rim - La Rivolta, tre spettacolari nuove clip del film di Steven S. DeKnight

Laha rilasciato in queste ultime ore online tre spettacolari nuove clip ufficiali dell'attesissimo Pacific Rim - La Rivolta , sequel del film diretto dache vede in cabina di regia) eprotagonista.

Lo avevamo già capito dai vari trailer, ma quello che salta all'occhio in questi filmati odierni è l'uso dei vari Jeager alla luce del sole, con tanto di cromature lucenti, elemento che era molto mancato al primo capitolo, i cui scontri erano sostanzialmente coreografati (seppur benissimo) di notte, così da nascondere un rendering in CGI perfettibile. Si perdono anche i movimenti lenti e massicci degli esemplari del primo film, dato che i robottoni nelle clip sono tutti molto veloci e ognuno dotato di una propria caratteristica e diverse armi da utilizzare. Nella sostanza, è l'esatta evoluzione del predecessore, almeno stando a quanto visto finora, poi la bontà del film si scoprire in sala.



Questa la sinossi ufficiale del film: "Jake Pentecost (Boyega) era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso Kaiju. Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità".



Vi ricordiamo che Pacific Rim: La Rivolta vedrà nel cast anche Scott Eastwood, Jing Tian, Charlie Day, Burn Gorman, Rinko Kikuchi e Adria Arjona, per un'uscita prevista nelle sale americane il 23 marzo 2018. A quanto pare, comunque, il sequel non pare destinato a sfondare al boxoffice americano, dato che le proiezioni del weekend sono state recentemente rivisti al ribasso anche rispetto al primo capitolo.