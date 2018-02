Pacific Rim - La Rivolta, tante scene inedite nel nuovo spettacolare trailer IMAX

È stato rilasciato quest'oggi online un nuovo, spettacolare trailer ufficialedell'attesissimo Pacific Rim - La rivolta , secondo capitolo del franchise diretto dache vedrà tra i protagonisti anche

Questa la sinossi ufficiale del film: "Jake Pentecost (Boyega) era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso Kaiju. Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità".



Vi ricordiamo che Pacific Rim: La Rivolta vedrà nel cast anche Scott Eastwood, Jing Tian, Charlie Day, Burn Gorman, Rinko Kikuchi e Adria Arjona, per un'uscita prevista nelle sale americane il 23 marzo 2018. A quanto pare, comunque, il sequel non pare destinato a sfondare al boxoffice americano, dato che le proiezioni del weekend sono state recentemente rivisti al ribasso anche rispetto al primo capitolo.