Pacific Rim: La Rivolta, online il nuovo poster e domani arriva il trailer finale!

La Legendary Pictures e la Universal Pictures hanno rilasciato un nuovo poster per l'imminente arrivo di Pacific Rim: La Rivolta e hanno annunciato anche che un nuovo trailer del film arriverà proprio domani!

Le stelle che fanno parte del cast di Pacific Rim: La Rivolta sono John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, ​​Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day.

Il conflitto tra questi terribili mostri di un altro mondo e le super-macchine pilotate dagli umani - costruite per sconfiggerli - è stato solo il preludio all'assalto definitivo all'umanità che vedremo in Pacific Rim: La Rivolta.

John Boyega (Star Wars: Il risveglio della Forza) interpreta il ribelle Jake Pentecost, un pilota Jaeger un tempo promettente il cui leggendario padre ha dato la vita per assicurarsi la vittoria dell'umanità contro il mostruoso "Kaiju". Jake ha abbandonato il suo addestramento solo per finire tra dei criminali. Ma quando una minaccia ancora più inarrestabile si scatena per distruggere le nostre città e mettere in ginocchio il mondo, gli viene offerta un'ultima possibilità di redenzione, per provare ad essere all'altezza di suo padre. A chiamarlo alla battaglia sarà sua sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) - che è a capo di una coraggiosa nuova generazione di piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unirsi insieme in una rivolta globale contro le forze che vogliono causare l'estinzione.

Pacific Rim: La Rivolta è diretto da Steven S. DeKnight (Netflix’s Daredevil, STARZ’s Spartacus). Il film esce il 23 marzo 2018 in USA.