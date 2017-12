Pacific Rim: La Rivolta, nuovi footage nella featurette internazionale del film

Dopo il primo trailer ufficiale di qualche settimana fa, ecco arrivare oggi online una featurette internazionale, sottotitolata in cinese, dedicata nuovamente all'atteso Pacific Rim: La Rivolta , secondo capitolo del franchise con i robottoni diretto questa volta da).

Nel filmato odierno è possibile quindi dare un'occhiata a pochi footage rimasti finora inediti, anche se il video è soprattutto incentrato su alcuni stralci di interviste rilasciate dal protagonista John Boyega e dal regista DeKnight.



Questa la sinossi rilasciata dallo studio: "Jake Pentecost (Boyega) era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso Kaiju. Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità".



Vi ricordiamo che Pacific Rim: La Rivolta vedrà nel cast anche Scott Eastwood, Jing Tian, Charlie Day, Burn Gorman, Rinko Kikuchi e Adria Arjona, per un'uscita prevista nelle sale americane il 23 marzo 2018.