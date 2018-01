Pacific Rim - La Rivolta, nuove immagini ufficiali con protagonista Scott Eastwood

Mentre attendiamo fiduciosi l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale, ecco che oggi sono apparse online alcune nuove foto in bassa definizione di Pacific Rim - La rivolta , secondo capitolo della saga a tema Kaiju e robottoni diretto da) e con protagonista

Le nuove immagini sono dedicate soprattutto a Nate Lambert, uno dei nuovi protagonisti che avrà il volto di Scott Eastwood, figlio del ben più noto e rodato Clint e in fase di veloce ascesa nel panorama del cinema action. Nelle foto lo vediamo sia in compagnia di Jake Pentecost sia del regista, e sappiamo che sarà il co-pilota di Jake.



Questa la sinossi ufficiale del film: "Jake Pentecost (Boyega) era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso Kaiju. Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità".



Vi ricordiamo che Pacific Rim: La Rivolta vedrà nel cast anche Jing Tian, Charlie Day, Burn Gorman, Rinko Kikuchi e Adria Arjona, per un'uscita prevista nelle sale americane il 23 marzo 2018.