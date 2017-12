Pacific Rim: La Rivolta, nel film i Kaiju saranno molto più potenti

si preannuncia come un film ancora più spettacolare del primo, nonostanteabbia lasciato le redini della regia a. Previsto nel mese di marzo, Pacific Rim: La Rivolta ha l'obiettivo di bissare il successo al botteghino e tra la critica del primo capitolo, uscito nel 2013.

In un'intervista con Empire, il supervisore agli effetti visivi del film, Peter Chiang, ha spiegato come ha aggiornato i nuovi poteri distruttivi dei Kaiju, che in questo film saranno decisamente ampliati e potenziati.

Chiang e il suo team hanno lavorato per rendere i Kaiju ancora più pericolosi, introducendo nuove abilità. Nell'intervista, Chiang ha discusso delle nuove caratteristiche dei mostri:"Raijin è bi-pedale, più simile ad un T-Rex. Ha quasi una testa simile ad una pianta carnivora che chiude quando si trova in modalità di difesa. Ha la capacità di assorbire energia da qualsiasi attacco e quindi usarla per alimentare il suo corpo come arma. Hajuka è una mantide religiosa che scava mentre lo Shrikethorn ha lance di plasma con cui può sparare. Ma soprattutto: i Kaiju sono più pericolosi per la loro capacità di strategia. Sono più connessi."

Dieci anni dopo la Battaglia della Breccia gli oceani sono fermi ma irrequieti. Il programma Jaeger si è evoluto ed è diventato la più potente forza di difesa globale della storia umana. L'ex pilota Jaeger, Jake Pentecost cercherà di guidare la prossima generazione di eroi.

Pacific Rim: La Rivolta è prodotto da Legendary e Universal, diretto da Steven S. DeKnight. Il cast comprende John Boyega (anche produttore insieme a del Toro), Scott Eastwood, Jing Tian, Adria Arjona, Charlie Day, Burn Gorman, Rinko Kikuchi, Dustin Clare, Karan Brar, Nick E. Tarabay e Daniel Feuerriegel.

Prevista inizialmente nelle sale dal 23 febbraio, l'uscita è stata posticipata al 23 marzo in 3D, IMAX e IMAX 3D.