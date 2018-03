Pacific Rim - La Rivolta, gli Jeager insorgono nei nuovi bellissimi poster e banner

A dieci giorni dall'uscita nelle sale, lae lahanno rilasciato online nuovi bellissimi poster e banner ufficiali dell'attesissimo Pacific Rim - La Rivolta , secondo capitolo del franchisediretto da).

La tag line ufficiale del film è "Rise Up", insorgere, è quindi nel materiale odierno vediamo proprio i giganti difensori d'acciaio dell'umanità insorgere contro la nuova minaccia dei Kaiju, questa volta artificiale e probabilmente legata a qualche minacciosa multinazionale del nostro mondo intenta a sfruttare quel tipo di tecnologia biochimica aliena che abbiamo visto nel primo capitolo della saga.



Questa la sinossi ufficiale: "Jake Pentecost era un promettente pilota di Jaeger il cui leggendario padre si sacrificò per assicurare all'umanità la vittoria contro il mostruoso Kaiju. Jake da quel momento ha abbandonato i suoi allenamenti e si è invischiato con la criminalità. Ma quando un'altra terribile minaccia sta per mettere in ginocchio il mondo, gli viene data un'altra possibilità per percorrere lo stesso cammino glorioso del padre. A chiamarlo all'azione, la sorella, Mako Mori che è al comando di una nuova generazione di coraggiosi piloti cresciuta all'ombra della guerra. Mentre cercano di vendicare i caduti, la speranza è di riunire una rivolta globale contro le forze che minacciano la sopravvivenza dell'umanità".



Pacific Rim - La Rivolta vedrà nel cast John Boyega, Scott Eastwood, Charly Day, Burn Gorman, Adria Arjona, Jing Tian e Rinko Kikuchi, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 22 marzo.