Pacific Rim - La Rivolta: i cambiamenti al film dopo i test screening

Il regista di, ha rivelato in una nuova intervista i più grandi cambiamenti al sequel in seguito ai test screening. DeKnight ha preso le redini del franchise daper debuttare alla regia e ha realizzato per i fan un'altra avventura piena d'azione, tra i kaiju e i jaeger.

Il personaggio di John Boyega, Jake Pentecost, figlio di Stacker Pentecost (Idris Elba), ruba i jaeger e li vende illegalmente. Ma ben presto viene coinvolto in un conflitto con i kaiju, proprio come accadde al padre.

L'evoluzione del personaggio di John Boyega è uno dei fulcri della trama ma ora, grazie alle parole di Steven S. DeKnight, scopriamo quali cambiamenti sono stati fatti e quali scene sono state incluse nel montaggio finale.

Parlando con Collider, DeKnight ha parlato di ciò che ha appreso dai test screening, ciò che ha imparato da questo film in particolare e perché ha aggiunto il prologo:"Quando abbiamo testato il film, uno dei più grandi commenti che abbiamo avuto è stato 'Non so in che mondo sono. Mi è piaciuto il primo film, ma l'ho visto cinque anni fa. Non me lo ricordo davvero.' Allora abbiamo pensato che si poteva fare di più. Abbiamo pensato 'si, si può fare meglio di così'. Così abbiamo avuto l'idea di un'introduzione divertente per Jake e la sua vita e così abbiamo inserito una scena aggiuntiva".

Un'altra scena aggiunta in seguito ai test è quella tra John Boyega e Scott Eastwood in cucina. La coppia di personaggi ha diversi attriti e DeKnight ha pensato che aggiungere quella scena migliorasse le loro dinamiche relazionali:"Ci siamo sentiti come se i loro personaggi non avessero mai avuto la possibilità di approfondire il loro rapporto e mostrarlo. In fondo erano vecchi amici. Ma avevano bisogno di qualcosa per far si che non rimanessero solo due ragazzi che litigano".

Sicuramente le due sequenze aggiuntive hanno conferito maggiore profondità alla trama senza togliere nulla.

Sfortunatamente sembra che il successo di Pacific Rim - La Rivolta potrebbe non superare i 411 milioni di dollari in tutto il mondo, a causa anche di diverse recensioni contrastanti. Ma non è certamente colpa delle scene aggiuntive di DeKnight, che da quel punto di vista ha sicuramente contribuito a rendere più coesa la trama del film.