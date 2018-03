Pacific Rim: La Rivolta batterà il dominio di Black Panther al box office?

Sembra chepossa essere il film che spodesterà Black Panther dal primo posto in classifica al botteghino questo weekend. Da quando è uscito il film diretto da Ryan Coogler per il Marvel Cinematic Universe - un mese fa - la Pantera ha dominato il mercato grazie al passaparola e alla debole concorrenza.

Superando ogni più rosea aspettativa, Black Panther è uno dei film di maggior successo di tutti i tempi ed è diventato il primo film, dopo l'Avatar di James Cameron, a mantenere il primo posto al botteghino per cinque weekend consecutivi. In poche parole, è stato un fenomeno.

Prima o poi, comunque, il tempo di T'Challa nelle vesti di re del box office doveva finire. Sia Nelle Pieghe del Tempo che Tomb Raider hanno provato a detronizzarlo, il che significa che ora la sfida è rivolta a Pacific Rim: La Rivolta. Anche se il sequel ha generato una risposta mista da parte della critica, potrebbe comunque riuscire nell'impresa.

Box office Pro crede che Pacific Rim: La Rivolta aprirà con un incasso di 25 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni di programmazione. Questo lo collocherebbe ben al di sopra di Pantera Nera, che si stima incasserà "solo" 15,7 milioni. Provando a fare delle previsioni, Black Panther dovrebbe arrivare a 629,7 milioni entro domenica, una cifra che lo renderebbe il quinto film dal maggior incasso mai registrato negli Stati Uniti. E manca davvero poco perché spodesti anche The Avengers come maggior incasso dell'MCU da quando è nato.

Questo sviluppo ha più a che fare con il fatto che l'hype su Black Panther sta, naturalmente, scemando, dopo sei settimane di programmazione, comunque vedremo come se la caverà questo secondo capitolo del fanchise, con protagonista John Boyega.

Tra i cinque migliori titoli del weekend in programmazione nelle sale nordamericane ci saranno la commedia animata Sherlock Gnomes (previsione 14,5 milioni di dollari), l'action Tomb Raider (10,3 milioni) e il film a tema "fede" I Can Only Imagine ($ 9,6 milioni). Un paio di altre nuove uscite saranno Unsane e Midnight Sun, dovrebbero finire tra i primi 10, ma non ci si aspetta che abbiano un impatto notevole più ché non se ne parla molto. Si prevede che realizzeranno circa 3,8 milioni e 4,4 milioni di dollari, rispettivamente, nei loro primi tre giorni di programmazione in sala.

John Boyega (Star Wars: Il risveglio della forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost, un tempo promettente pilota Jaeger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell'uomo sui mostruosi "Kaiju". Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l'umanità, la sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) —adesso a capo di una nuova e coraggiosa generazione di piloti cresciuti all'ombra della guerra— dà a Jake un'ultima possibilità per dimostrarsi all'altezza dell'eredità lasciata dal padre. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unire le forze in una rivolta globale contro l’estinzione.