Pacific Rim e i finali alternativi: 10 curiosità sul film di Guillermo del Toro

Questa sera su Mediaset 20 torna in onda Pacific Rim, pellicola del 2013 prodotto, scritta e diretta da Guillermo del Toro che ha riportato i "robottoni" e i Kaijū d'ispirazione nipponica nei cinema di tutto il mondo.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità e i retroscena da non perdere sulla realizzazione del film:

Lo sceneggiatore Travis Beacham ebbe l'idea del film durante una passeggiata lungo la spiaggia di Santa Monica, quando immaginò l'arrivo di un gigantesco mostro marino e un robot altrettanto grande che si preparava ad affrontarlo.

I concept artist del film hanno realizzato circa un centinaio di designer per i kaigu e i jaeger.

Il regista decise di ingaggiare Charlie Day dopo averlo visto in un episodio di C'è sempre il sole a Filadelfia. Per sdebitarsi, l'attore aiutò del Toro ad apparire come guest star nella serie.

Sebbene la maggior parte degli effetti siano realizzati a computer, del Toro fece costruire sul set l'interno di una testa di Jaeger a grandezza naturale, alto circa 13 metri e pensante 20 tonnellate.

La camminata di Gipsy Danger, il Jaeger protagonista del film, è ispirata all'andatura spavalda di John Wayne , mentre il design è ispirato al Chrysler Building e all'Empire State Building.

Per aggiungere un po' di "elemento rock" alla colonna sonora, il compositore Ramin Djawadi (Game of Thrones) si rivolse a Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against Machine.

Per realizzare la scena in cui Gipsy Danger sgond il muro di un ufficio a Hong Kong, gli effettisti di 32Ten Studios raggiunsero un livello di dettaglio sorprendente costruendo l'interno di un ufficio con scrivanie, cubicoli e sedie imbottite in scala 1/4.

Del Toro ha rivelato di aver girato tre versioni differenti della scena finale . "Ne abbiamo girata una in cui si baciavano ed era quasi imbarazzante. Loro sono bravi amici, dei compagni, dei buoni colleghi" ha spiegato il regista su uno di essi.

Il film è dedicato alla memoria del leggendario effettista e produttore cinematografico Ray Harryhausen, scomparso due mesi prima dell'uscita di Pacific Rim, e a Ishiro Honda, regista di numerosi film di Godzilla.

Del Toro ha apprezzato talmente tanto un trailer fan-made da invitare i suoi creatori, YouTubers Brian Harley e Brodie Mash, ad assistere all'anteprima del film a Hollywood.

