Pacific Rim, il film di Guillermo del Toro potrebbe tornare in IMAX 3D negli Stati Uniti

Sono trascorsi dieci anni dall'uscita di Pacific Rim, film del 2013 co-scritto, diretto e co-prodotto da Guillermo del Toro, e ora il regista di Pinocchio è in trattative con Legendary Pictures per trasmetterlo in IMAX 3D per un fine settimana nella città di Los Angeles.

La storia, ambientata nel 2013, parla di una misteriosa breccia che si apre sul fondo dell'Oceano Pacifico, che costituisce un portale interdimensionale dal quale fuoriescono mostri alieni noti col nome di Kaijū. Per fronteggiarli, vengono create enormi macchine mecha (i cosiddetti Jaeger), nel tentativo di evitare che le titaniche minacce finiscano con l'annientare l'intera popolazione terrestre. Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: Come sono stati scelti i Kaijū e i Jaegers per Pacific Rim?

Tuttavia, la scelta di proiettare Pacific Rim in IMAX 3D soltanto negli Stati Uniti ha dell'ironico: l'accoglienza iniziale del film, infatti, non è stata così favorevole sul suolo americano (101 milioni di euro al box office), soprattutto se paragonata al successo ben maggiore a livello internazionale (più del triplo), a fronte di un budget di 411 milioni. Quanto alla critica, ha ottenuto su Rotten Tomatoes un punteggio del 72%, mentre su Metacritic 65 su 100.

Non ci resta che scoprire se la riproposizione della pellicola otterrà il successo sperato: di certo, il recente Premio Oscar conseguito da Pinocchio come miglior film d'animazione, unita agli innumerevoli (e qualitativi) progetti da parte di del Toro negli ultimi anni, spingerà molti americani ad andare a vederlo. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Pacific Rim, il kolossal "robotico" di Guillermo del Toro.