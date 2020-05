Pacific Rim: per molti fan, il 2020 sarà anche l'anno dei Kaiju

Nel 2013 nelle sale Pacific Rim prospettava per il 2020 l'arrivo dei Kaiju e ora i fan si sono scatenati sui social. Gli appassionati del franchise hanno discusso dei Kaiju, asserendo come il 2020 possa essere l'anno dei Kaiju ma anche di tanti e troppi cambiamenti senza precedenti. Pacific Rim inizia proprio con un duello che si svolgerà nel 2020.

La trama di Pacific Rim inizia diversi anni prima del 2020, con il primo Kaiju che emerge nel 2010, prima che il film si ambienti nel 2025. Se la timeline è confermata, un Kaiju è emerso da qualche parte del mondo e probabilmente la notizia è passata in secondo piano.

Dopo tutto quello che è accaduto quest'anno, le battaglie tra titani sono sicuramente la cosa meno strana che possa accadere.



Pacific Rim, diretto da Guillermo del Toro, svela una breccia interdimensionale che si apre sul fondo dell'oceano, sputando fuori mostri terribili, denominati Kaiju, in grado di distruggere completamente l'umanità.

Per cercare di difendersi dai Kaiju, le nazioni più potenti creano dei giganteschi robot, i Jaeger, controllati da coppie di piloti che riescono a stabilire una connessione mentale con le macchine.

Il film ebbe poi un sequel nel 2018, con protagonista John Boyega, e diretto da Steven S. DeKnight.

Su Everyeye trovate la recensione di Pacific Rim di Guillermo del Toro e la recensione di Pacific Rim - La Rivolta, diretto da DeKnight.