Pacific Rim, come sono stati scelti i Kaiju e i Jaegers presenti nel film?

Uno degli elementi che ha reso Pacific Rim un film memorabile è stato sicuramente il design di alcuni personaggi presenti nella pellicola. Il lavoro visivo fatto da Del Toro è riuscito a rendere al meglio le intenzioni. Una storia particolare però ha riguardato il design dei Kaiju.

La pellicola, ambientata nel 2013, racconta di una misteriosa breccia che si apre improvvisamente all'interno dell'oceano Pacifico. Questa si svela essere un portale interdimensionale dal quale passano i Kaiju, specie aliena con il quale gli uomini intraprenderanno una vera e propria guerra per difendere i propri territori. La creazione dei Kaiju in Pacific Rim fu svelata in un video di dietro le quinte ma, nel corso degli anni, è stato raccontato il modo in cui le varie versioni di questi alieni sono state selezionate. Stesso destino a riguardato i Jaegers, i robot armati utilizzati dai protagonisti.

A quanto pare, nel corso della lavorazione del film, sono stati disegnati tantissimi prototipi di questi due elementi che sarebbero stati poi il cuore dell'intera storia. Si parla, infatti, di almeno un centinaio di modelli disegnati che poi, ovviamente, non sono stati portati sul grande schermo. A comparire al cinema sono stati in un numero abbastanza esiguo e la scelta di quali mostrare pare sia stata fatta proprio sul set. Ogni settimana venivano votati, da coloro che lavoravano alla pellicola, i modelli preferiti. Alla fine delle riprese fu svolto uno smistamento di tutte le votazioni che portò a decidere quali prototipi sarebbero stati mostrati nella pellicola.

