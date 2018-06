Pacific Rim 3: riportare il cast originale sarebbe stato uno dei punti centrali

Dopo le rivelazioni su un particolare personaggio, Steven S. DeKnight è tornato a parlare dei possibili piani per un terzo film del franchise di Pacific Rim.

Con un incasso globale di appena 288 milioni di dollari a fronte di un budget di 150, si può tranquillamente affermare che Pacific Rim - La Rivolta si è rivelato un semi-flop commerciale, dato che non si tiene conto degli ingenti costi di marketing, ma a quanto pare ci sarebbero dei piani per un terzo e conclusivo capitolo della saga.

In una nuova intervista concessa a Screen Rant, il regista ha specificato di non sapere ancora se potrà occuparsi oppure no del film o se il film stesso verrà mai realizzato – allo stato attuale non c’è ancora un via libera ufficiale per il terzo capitolo.

Dopo aver dichiarato che la morte dei Mako Mori è stata solo apparente e che la sua storia continuerebbe sicuramente nel terzo capitolo, DeKnight ha espresso il desiderio di riportare indietro anche gli altri membri originali del cast: “Mentre giravamo Pacific Rim – La Rivolta, prendevo un sacco di appunti su cosa avremmo fatto nel terzo film, se mai ci fosse stato e se io ne fossi stato coinvolto. Al momento è al di là delle mie possibilità, non ho ancora sentito nulla. Il mio calendario degli impegni inizia a complicarsi, quindi anche in caso venga realizzato non sono sicuro di avere il tempo per esserne coinvolto. Comunque sì, c’era chiaramente l’intenzione di rimettere insieme il team, costituiva una grossa parte dell’idea iniziale”.