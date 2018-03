Pacific Rim 3: ecco l'idea di Steven S. DeKnight per il possibile trequel!

Pacific Rim - La rivolta è attualmente nelle sale, anche se i primi dati d'incasso non sono sei migliori, eppure durante un'intervista conil registaha voluto esporre alcune sue idee per un possibile trequel del franchise, ancora tutt'altro che confermato.

Stando così alle parole del regista, un futuro Pacific Rim 3 dovrebbe esplorare le motivazioni che hanno spinto i Precursori -gli alieni villain del film- ad attaccare il nostro mondo. In entrambi i film i Precursori sono presentati come esseri intenzionati all'estinzione dell'umanità, ma DeKnight rivela che in un nuovo film del franchise verrebbero mostrati sotto una luce molto più complessa.



Queste le parole del regista: "Sapete, per me c'è questa corrente sotterranea che vorrei portare alla luce: sfortunatamente nel mondo sembra esserci un nazionalismo rampante in questo momento, in virtù del quale la paura xenofoba prende il sopravvento. Qualsiasi cosa diversa viene percepita come terrificante e mostruosa. Noi abbiamo queste creature che provengono da un altro mondo e, naturalmente, tutti pensano che siano terribili o cattive. Non entrerò nei dettagli, ma ho questa interessante idea per il terzo film dove queste concezioni verranno completamente ribaltate".



DeKnight ha poi continuato, paragonando i Precursori al Kingpin di Daredevil, personaggi che ha scritto come showrunner della serie Netflix per la prima stagione: "Per quanto mi riguarda è sempre interessante prendere quello che è considerato cattivo e spiegarne approfonditamente le motivazioni. Diventa tutto più ambiguo. È quello che ho amato della prima stagione di Daredevil con Wilson Fisk, un uomo che fa delle cose davvero terribili ma sul quale abbiamo lavorato per far comprendere al pubblico il motivo per cui le sta facendo, così da far parteggiare l'audience il più delle volte anche per lui".



Nel cast di Pacific Rim - La rivolta troviamo John Boyega, Scott Eastwood e Charlie Day.