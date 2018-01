Pacific Rim 2: Guillermo del Toro spiega perché non ha diretto il secondo film!

finalmente rivela il motivo per il quale non è lui il regista del secondo capitolo di Pacific Rim, intitolato Pacific Rim: La Rivolta

Il primo film, fu diretto da Guillermo del Toro nel 2013, per conto di Legendary e Universal Pictures; Pacific Rim venne scritto da Travis Beacham, con Del Toro stesso. La prima pellicola del franchise vide come protagonisti Charlie Hunnam nei panni di Raleigh Beckett, Idris Elba nei panni del Generale Stacker Pentecost e Rinko Kikuchi nei panni di Mako Mori, e ottenne diversi consensi da parte della critica, pur non guadagnando molto al botteghino, ragion per cui non venne subito data luce verde al sequel.

Nel 2014, tuttavia, del Toro dichiarò ufficialmente che non solo avrebbe sviluppato Pacific Rim 2, ma che avrebbe anche creato una serie animata che potesse spiegare il gap tra la prima e la seconda pellicola.

Purtroppo però, essendo il regista estremamente impegnato, non ha poi potuto portare a termine queste idee tant'è che si è poi fatto indietro e ha consegnato la regia si Pacific Rim 2 a Steven S. DeKnight, pur rimanendo parzialmente coinvolto nel progetto. Parlando con KCRW di The Shape of Water, Guillermo del Toro ha spiegato un po' di cose su questo argomento:

"Avevo preparato la mia versione di Pacific Rim 2, avevo sviluppato lo screenplay, avevo anche creato lo storyboard e disegnato le creature e i robot e tutte quelle cose là. Poi c'è stata la sospensione di sei mesi, ho lasciato perdere e ho invece aiutato a trovare il nuovo regista, che è Steven DeKnight, tutto qua...

... C'è questa cosa chiamata "Tenere il Palco". Questo significa che se hai un progetto con i Pinewood Studios, loro tengono fermo il set per te. Ma se qualcun altro si fa avanti (e in questo caso è stato xXx 3 con Vin Diesel), devi decidere cosa fare. E la Legendary [Pictures] ha detto che non avremmo dovuto bloccare quel progetto entrante, e ritardare il nostro di sei o sette mesi."

Pertanto, con la perdita di tempo e i diversi progetti in corso del Toro ha poi optato per La Forma dell'Acqua, piuttosto che per il sequel di Pacific Rim.

Pacific Rim: La Rivolta sinossi: "In un videomessaggio Guillermo del Toro annuncia che sta ultimando i lavori su Crimson Peak e, al contempo, iniziando quelli sul proseguo della serie ideata da Travis Beacham. Ad aprile 2017 dovremmo avere, più o meno in contemporanea, una serie animata (ma del Toro non ha specificato se in stile anime o meno) un nuovo albo a fumetti sempre dagli autori di Year Zero, e soprattutto un nuovo episodio della saga cinematografica, Pacific Rim 2: Uprising, che riprenderà le fila dalla fine del primo film."