Pace con la Warner, George Miller prepara tre sequel di Mad Max: Fury Road

A quanto pare, è finalmente ufficiale: George Miller realizzerà ben tre sequel di Mad Max: Fury Road, il capolavoro del 2015 con Tom Hardy e Charlize Theron.

Come di certo saprete, alcuni problemi legali con la Warner Bros. negli ultimi quattro anni hanno impedito al regista australiano di ampliare la sua saga action post-apocalittica, ma adesso ogni diatriba sembrerebbe accantonata. Nelle parole del regista:

"Ci sono due storie che coinvolgono entrambe Mad Max, più un'altra storia su Furiosa. Stiamo finendo di risolvere la cosa con Warner, ma è abbastanza chiaro che tutti e tre i film si faranno."

Per quanto riguarda la battaglia legale degli ultimi anni, Miller ha dichiarato:

"Tutto è iniziato a causa del caos della Warner Bros. sotto la guida di Kevin Tsujihara. Non era il cattivo, perché molte persone non sapevano cosa stesse succedendo e non erano disposte a prendere una posizione definitiva; tutti correvano spaventati, a quanto pare, attraverso tre regimi. È stato difficile attirare l'attenzione di chiunque, quindi siamo andati al contenzioso. Il caos si è stabilizzato ed è diventato estremamente positivo poiché la polvere sembra essersi stabilizzata dopo la fusione con AT&T."

Secondo l'autore, i tre sequel di Fury Road arriveranno dopo Three Thousand Years of Longing, il suo nuovo film con protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton:

"Durante la battaglia legale, mi sono detto: 'Okay, va bene, sediamoci e guardiamo tutte le storie su cui ho lavorato, tutte le sceneggiature in fasi di sviluppo che ho ancora in testa." È stata una lotta darwiniana per la sopravvivenza del più forte. Di tutte le storie c'è questa, "Three Thousand Years of Longing, avevo una gran voglia di raccontarla. È una storia che per un verso o per un altro ho sempre dovuto mettere da parte; sono passati circa 10 anni da quando ho iniziato a scriverla. Stiamo iniziando la pre-produzione ed entro la fine dell'anno o l'inizio dell'anno prossimo inizieremo le riprese. Ma so cosa vuol dire annunciare un film e poi dover ritrattare. È successo tre volte con Fury Road, anche se alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi sono cautamente ottimista. Sta andando tutto bene."



Pochi mesi fa, il nuovo boss della Warner si era detto entusiasta dei sequel di Mad Max e di voleri assolutamente realizzare. A questo punto, non dobbiamo far altro che aspettare, ma i problemi legali che hanno impedito ai film di entrare in produzione finora sembrerebbero finalmente risolti.