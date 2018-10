Pacco bomba recapitato a Robert De Niro, lui replica: 'Il mio voto è più pericoloso'

Nella giornata di ieri un pacco bomba è stato spedito agli uffici di New York di Robert De Niro, e qualche ora fa l'attore ha rilasciato una dichiarazione ufficiale circa l'accaduto.

L'attore di Taxi Driver e Toro Scatenato ha ringraziato i funzionari delle forze dell'ordine per aver gestito il pacco sospetto che è stato ricevuto negli uffici della sua Tribeca Enterprises a Lower Manhattan. Si tratta dell'ennesimo pacco bomba recapitato in settimana ad alcune delle personalità di spicco che hanno pubblicamente denigrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A questo proposito è stata aperta un'indagine ufficiale.

"Ringrazio Dio che nessuno sia stato ferito e soprattutto ringrazio i coraggiosi e intraprendenti agenti di sicurezza e di polizia che sono intervenuti per proteggerci", ha detto De Niro. "C'è qualcosa di più potente delle bombe e questo è il mio voto. Il mio, il tuo, il vostro, il voto di tutti. La gente deve votare!"

Questa mattina le forze dell'ordine hanno intercettato un altro pacco simile, indirizzato al senatore Cory Booker. Il pacco in questione è stato trovato presso un ufficio postale della Florida, secondo quanto riportato dal Los Angeles Times. Un altro è stato trovato nei giorni scorsi in un ufficio postale di Manhattan ed era indirizzato a James Clapper, ex direttore dell'intelligence nazionale. Il primo caso è stato riportato mercoledì, quando un pacco sospetto è stato trovato nella mailroom della CNN: era indirizzato all'ex direttore della CIA John Brennan, che è stato evacuato insieme a tutto il personale presente nella Time Warner Center, sede del quartier generale della CNN a New York.

In tutto sono stati 11 gli ordigni esplosivi scoperti in questi giorni. Altri obiettivi includevano l'ex presidente Barack Obama e Hillary Clinton, sfidante per il partito democratico del presidente Trump alle elezioni del 2016.