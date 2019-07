Joker: Robert De Niro ha ricevuto un pacco bomba durante il primo giorno di riprese

Lo scorso ottobre, a poche settimane dalle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, furono recapitati una serie di pacchi bomba a diverse personalità di spicco tra cui Robert De Niro, che come di consueto non si era lasciato intimorire.

A confermare l'assoluta compostezza dell'attore - che al tempo aveva semplicemente dichiarato "Il mio voto è più potente delle bombe" - ci ha pensato anche il regista di Joker Todd Phillips rivelando che il pacco era stato inviato proprio nel primo giorno di riprese del film.

"Si era presentato un tipo dell'FBI per fare una ricerca sul set," ha detto Phillips in una recente intervista con Empire. "E io ho pensato 'Oh Dio, ora come ci comportiamo?' E lui è arrivato come se non fosse successo nulla, semplicemente pronto a girare, sa bene quello che fa. E' fantastico."

Sempre grazie ad Empire, nelle scorse ore è stata pubblicata una nuova immagine ufficiale che mostra il personaggio di De Niro a tu per tu con il Clown Principe di Joaquin Phoenix. Il regista del film, le cui atmosfere ricordano quelle di Taxi Driver e Re per una notte - due storiche performance di De Niro - ha rivelato che l'attore ha adorato la sceneggiatura di Joker.