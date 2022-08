Pac-Man: annunciato il live-action basato sul celebre videogioco

Un film live-action basato sul personaggio di Pac-Man e sull'iconico gioco arcade è attualmente in lavorazione. I Wayfarer Studios dell'attore e regista Justin Baldoni collaboreranno con Bandai Namco Entertainment per produrre il film.

Sebbene tutti i dettagli della trama siano attualmente nascosti, il film sarà basato su un'idea originale di Chuck Williams, produttore associato di "Sonic the Hedgehog". Baldoni, regista di "A un metro da te", Manu Gargi e Andrew Calof produrranno per conto di Wayfarer Studios, mentre Williams e Tim Kwok produrranno per conto di Lightbeam.

Pac-Man è un videogioco ideato da Tōru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala. In Occidente fu pubblicato in licenza dalla Midway Games. Acquisì subito grande popolarità e, negli anni successivi, sotto l'etichetta Namco sono state pubblicate varie versioni per la quasi totalità delle console e dei computer, che gli hanno permesso di conservare fino a oggi la sua fama di classico dei videogiochi. Il gioco ha avuto un enorme successo negli anni '80 negli Stati Uniti e ha travolto la nazione con "Pac-Man Fever", rilasciando infine giochi successivi come "Ms. Pac-Man” e un'infinità di merchandising, branding, serie TV e canzoni diverse.

Wayfarer, che è dietro al film Disney+ "Clouds" e anche al lavoro sui progetti "The Senior" e "Empire Waste", ha recentemente ricevuto un investimento di 125 milioni di dollari per aumentare il budget dell'azienda.