P.S. Ti amo ancora è disponibile su Netflix, cosa aspettarsi dal terzo capitolo?

Netflix ha finalmente pubblicato P.S. Ti amo ancora, seguito dell'apprezzato Tutte le volte che ho scritto ti amo che vede Lana Condor e Noah Centineo ancora una volta nei panni di Lara e Peter.

Basato sul secondo romanzo della trilogia scritta da Jenny Hang, il sequel ha introdotto il personaggio di John Ambros McLaren (Jordan Fisher) e ha ovviamente lasciato la porta aperta per il film successivo: in vista del loro passaggio al college, Lana e Peter dovranno decidere se mantenere intatta la loro relazione o concentrarsi sulle rispettive carriere universitarie.

Annunciato ufficialmente lo scorso agosto, il terzo capitolo racconterà la storia del romanzo corrispondente (Always and Forever, Lara Jean) e seguirà infatti il passaggio dalla scuola superiore al college dei due protagonisti. Considerando il fatto che le riprese di To All The Boys 3 sono iniziate già da tempo, è possibile che Netflix abbia in programma di pubblicare il terzo capitolo il prossimo febbraio, soprattuto se P.S Ti amo ancora raggiungerà il successo sperato.

Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato la nuova storia di Lana e Peter?