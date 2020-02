P.S. I Love You, il film con Hilary Swank e Gerard Butler, avrà un seguito anche al cinema

Presto arriverà sul grande schermo Postscript, l'adattamento cinematografico del sequel di PS. I Love You, il libro di Cecelia Ahern che diede vita all'omonimo film del 2007 con protagonisti Hilary Swank e Gerard Butler.

Ah, le lacrime che abbiamo versato quando Gerry (Gerard Butler) ha lasciato a Holly (Hilary Swank) quelle lettere...

Era l'ormai lontano 2007 quando uscì nelle sale PS. I Love You, e accettavamo assieme a Holly che, malgrado tutto, la vita doveva davvero andare avanti.

Ma cosa sarà successo poi?

Cecelia Ahern (anche autrice di Love, Rosie, da cui è stato tratto il film con Lily Collins e Sam Claflin, e del romanzo young adult Flawed, il cui adattamento cinematografico non è salpato) e ce lo ha raccontato in Postscript, il romanzo ambientato 7 anni dopo gli eventi di PS. I Love You, pubblicato lo scorso settembre.

"Sono passati 7 anni dalla morte del marito, e Holly è andata avanti con la sua vita Ma, quando la sorella di Holly le chiede di raccontare la storia delle lettere durante il suo podcast, lei accetta riluttante, restia a riaprire vecchie ferite. Dopo la messa in onda episodio, però, sono in molti a contattare Holly, condividendo con lei una verità: anche loro sono malati terminali, e come Gerry vogliono lasciare delle lettere ai loro cari. È così che Holly si trova nuovamente catapultata in un mondo che sperava di essersi lasciata alle spalle, ma che la condurrà a un'altra, incredibile e appagante avventura" recita la trama del libro.

Alcon Entertainment ha dunque acquisito i diritti per produrre e co-finanziare Postscipt assieme a Black Label Media.



"Siamo incredibilmente felici di riunirci con la nostra partner di lunga data e amica fidata Cecelia per raccontare il prossimo capitolo di questa storia sullo schermo. Commovente, travolgente e carico di emozioni, Postscript vi prenderà dall'inizio alla fine, infuso com'è di una sincerità che è impossibile ignorare" hanno dichiarato Andrew Kosove e Broderick Johnson di Alcon Entertainment.



Non è ancora stata data alcuna informazione sul cast, né su un'eventuale data di uscita.