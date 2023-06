Ozi: scoprite il nuovo film d'animazione ambientalista prodotto da Leonardo DiCaprio

Ozi è stato presentato all’Annecy Festival e dimostra quanto l’animazione per bambini possa essere fondamentale per veicolare alcuni messaggi da rivolgere soprattutto ai più giovani. Il film narra la storia di Ozi, giovane orango che viene separato dalla madre quando la foresta pluviale in cui abitano viene devastata da una multinazionale.

I temi ambientalisti sono sempre più centrali nelle produzioni artistiche cinematografiche con Leonardo DiCaprio (di cui riportiamo la notizia della sua recente vacanza in Italia), produttore di questo nuovo film, sempre in prima linea per quanto riguardi l’argomento.

Nel team creativo dietro il nuovo prodotto d’animazione troveremo anche Keith Chapman, creatore dei PAW Patrol e Rodrigo Blaas.

Proprio Blaas ha parlato ai microfoni di Variety raccontando tra le altre cose di essersi lasciato ispirare dal capolavoro del genere Wall-e: “Quella era una storia molto intelligente a proposito del nostro futuro causato dal cambiamento climatico. Ed era plausibile. Gli esseri umani camminano in un paradosso, ci prendiamo cura delle nostre famiglie e del nostro ambiente mentre allo stesso tempo lo mettiamo a repentaglio”.

Quindi Blaas ha aggiunto: “Bambi è stato senza dubbio di ispirazione per il modo in cui ha dimezzato gli eventi legati alla caccia all’epoca. Una storia può cambiare il tuo punto di vista. Si va al cinema con i propri figli, ci si diverte e allo stesso tempo, uscendo dal cinema, si può avere una conversazione intelligente con i propri figli su questi temi. È divertente e con un po’ di proteine”.

Quindi ha concluso a proposito della collaborazione con l’ambientalista Karmele Llano Sánchez: “Ci ha detto qualcosa di molto profondo. Stiamo tutti parlando di assorbimento del carbonio e lei ci ha fatto notare che la migliore tecnologia in tal senso esiste già. È l’albero. Quell’osservazione è stata un motore per la narrativa del film”.

A proposito del nuovo prodotto ha detto la sua anche il produttore esecutivo Mike Medavoy: “Abbiamo mostrato il film a Los Angeles a 250 persone. Abbiamo invitato i bambini alla proiezione. E volevano vederlo ancora. Mia moglie ha ricevuto chiamate dalla gente che le chiedevano se i bambini potessero vederlo di nuovo. E la risposta è stata: Sì, al cinema”.

Ozi sarà soltanto il primo di una serie di film che daranno voce alle varie faune locali a rischio. Il prossimo film, stando alle parole di Medavoy sarà ambientato negli oceani, con personaggi del tutto differenti ma i giovani fan avranno probabilmente modo di incontrare ancora Ozi, magari in qualche show televisivo.

Medavoy ha quindi chiarito la funzione del film: “Non pensiamo a questi film come a una medicina che le persone devono prendere. Pensiamo a tutto questo come a intrattenimento. Ma nell’intrattenimento c’è naturalmente qualcosa che le persone possono assorbire”.

In attesa di avere nuove informazioni a proposito della pubblicazione di Ozi, vi lasciamo a un’altra novità legata all’animazione e al trailer di Nimona.