Oxford include nel dizionario oltre 100 termini cinematografici, tra cui 'kubrickiano'

Il prestigioso Oxford English Dictionary ha accolto fra le sue pagine oltre 100 termini di matrice cinematografica, che da oggi sono degni di essere considerati parole ufficiali della lingua inglese.

Tra i tanti termini tecnici resi ufficiali dall'OED spiccano quelli legati ad alcuni sottogeneri cinematografici come "mumblecore" e "giallo", industrie regionali come "Nollywood" e descrizioni visive come "shaky cam".

Una delle migliori novità è il riconoscimento ufficiale del termine Lynchiano, che l'Oxford English Dictionary definisce correttamente come "aggettivo usato per descrivere opere cinematografiche o televisive che sono "caratteristiche, reminescenti o imitative delle opere di David Lynch."

Il dizionario spiega che, "Lynch è noto per giustapporre elementi surreali o sinistri con ambienti banali e quotidiani, e facendo uso di immagini visive che enfatizzano una qualità onirica di mistero o minaccia."

Altre parole legate ad importanti registi che da oggi sono entrate nel vocabolario inglese sono "kubrickiano" (Stanley Kubrick), "spielberghiano" (Steven Spielberg), "capresco" (Frank Capra), "tarantiniano" (Quentin Tarantino) e "altmanesco" (Robert Altman). Il Dizionario descrive i film taranteschi come "caratterizzati da violenza grafica e stilizzata, trame non lineari, riferimenti cineletterari, temi satirici e dialoghi taglienti", mentre i film kubrickiani presentano "perfezionismo meticoloso, padronanza degli aspetti tecnici dell'arte cinematografica e uno stile visivo unico che si espande attraverso una vasta gamma di generi."

Qui sotto, infine, vi riportiamo alcune delle altre aggiunte.

"XXX, adj": realizzare un film di natura sessualmente esplicit, hard-core, pornografico.

"Chanchada": film musicale brasiliano caratterizzato tipicamente da uno slapstick o da un umorismo burlesque e animato da vivaci canzoni e sequenze di danza.

"Mumblecore": uno stile di film a basso costo caratterizzato tipicamente da esibizioni naturalistiche e (apparentemente) improvvisate e una dipendenza dal dialogo piuttosto che dalla trama o dall'azione.

"Scream queen": attrice nota per i suoi ruoli nei film horror.

"Walla": usato dagli attori per rappresentare l'indistinto rumore/mormorio di una folla.

"Diegetic": (del suono in un film, in un programma televisivo, ecc.) Che si verifica nel mondo della storia e può essere ascoltato dai personaggi.

"Non più in Kansas": in un luogo o una situazione strana o sconosciuta; subendo una nuova esperienza.

"Sword-and-sandal": (principalmente attributivo) un genere di film caratterizzato da un'ambientazione nel mondo antico, spesso con personaggi tratti dalla Bibbia o dalla storia classica e dal mito.

"Shaky cam": tecnica cinematografica in cui la fotocamera è (o sembra essere) a mano, in genere per dare un tocco dinamico e naturale ad un'inquadratura.

Se volete conoscere gli altri termini, cliccate sul link della fonte in calce all'articolo.