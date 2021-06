Owen Wilson e Vince Vaughn nel sequel di 2 single a nozze: il film sarà di HBO Max!

Dopo anni di trattative per il sequel di 2 single a nozze, pare che l'atteso film con Owen Wilson e Vince Vaughn sia arrivato ad un momento decisivo: stando ai rumor, infatti, il progetto si concretizzerà per il servizio di streaming on demand HBO Max.

La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente ma proviene dall'affidabilissimo Production Weekly, che come potete vedere nel post in calce all'articolo fa riferimento ad un documento di produzione trapelato online. Nel post si legge che Owen Wilson, Vince Vaughn, Isla Fisher e Rachel McAdams sono a bordo per tornare in Wedding Crashers 2, che riporterà in sella anche il regista del film originale David Dobkin.

Si dice che Evan Susser (Fist Fight, Brooklyn Nine-Nine) abbia scritto la sceneggiatura, mentre - sempre stando al documento - le riprese inizieranno tra qualche mese, ad agosto 2021, a Porto Rico. Non viene specificato se torneranno anche Christopher Walken o Jane Seymour, sebbene entrambe le star in passato abbiano espresso interesse nel riprendere i loro famosi personaggi. Senza dimenticare Will Ferrell nei panni del leggendario Chazz, l'originale guru dell'imbucarsi ai matrimonio: tornerà anche lui? Per ora rimaniamo in attesa di conferme.

Nel corso degli anni Owen Wilson e Vince Vaughn hanno discusso diverse volte della possibilità di un sequel di 2 single a nozze, ora sembra che l'avvento di HBO Max lo renderà possibile. Del resto negli scorsi mesi Warner Bros. e New Line Cinema, che originariamente hanno prodotto Wedding Crashers, hanno incanalato moltissimi progetti sul nuovo servizio di streaming, allo scopo di competere con i colossi del calibro di Netflix, Amazon e Disney+.

Se siete fan del film originale continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.