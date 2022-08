Owen Wilson e Secret Headquarters da record su Paramount+

Nonostante la Paramount abbia slittato l'uscita di alcuni film con un annuncio all'inizio del 2022, i successi non hanno tardato lo stesso ad arrivare. Protagonista, questa volta, è la commedia d'azione con Owen Wilson Secret Headquarters.

Con il maggior numero di streaming in assoluto sulla piattaforma Paramount+ per un film originale in soli 7 giorni, Secret Headquarters ha soddisfatto e convinto proprio tutti, come rivela Domenic DiMeglio, vicepresidente esecutivo e chief marketing officer di Paramount Streaming: "Siamo entusiasti che il pubblico si sia innamorato di questa avventura divertente e ricca di azione".

Le vicende del film ruotano attorno alla figura di Charlie e ai suoi amici che, dopo aver scoperto il quartier generale di un supereroe, dovranno fare il possibile per difenderlo e salvare l'umanità dalla distruzione.

Diretto da Henry Joost e Ariel Schulman e prodotto da Bruckheimer e Chad Oman la pellicola vede l'apporto fondamentale di numerosi attori al fianco di Wilson. Figurano infatti Walker Scobell, Jesse Williams e Keith L. Williams, star in Good Boys.

Per il pubblico italiano, la data da segnare sul calendario è quella di settembre 2022. Infatti, è di pochi mesi fa la notizia che la Paramount Global arriverà anche in Italia con la sua piattaforma streaming ed un catalogo di tutto rispetto.