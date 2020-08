Owen Wilson e la figlia segreta di cui nessuno ha sentito parlare: 'Non voglio conoscerla'

Il mondo del cinema è pieno di gossip, relazioni improbabili e non è raro per i VIP sposarsi più di una volta, ma tra le vicende più singolari delle celebrità di Hollywood c'è quella che vede protagonista Owen Wilson e la figlia Lyla, di appena 2 anni, che l'attore si guarda bene dall'incontrare e rivelare al pubblico.

La bambina è nata nel 2018 dall'ex-compagna Varunie Vongsvirates, con la quale Wilson ha avuto una relazione lunga 5 anni. Secondo il Daily Mail, la donna ha presentato, in tribunale una richiesta per l'autenticazione della paternità nel maggio 2018, pochi gironi dopo la nascita di Lyla. Un test del DNA ha confermato la genitorialità di Wilson e adesso l'attore paga mensilmente $25.000 per il mantenimento della figlia, oltre ad una cifra una tantum di $70.000 per coprire le spese legali sostenute dalla Vongsvirates. Wilson ha inoltre accettato di aggiungere la figlia alla sua assicurazione medica Screen Actors Guild, riservata ai soli attori.

Ciò che rende curiosa la vicenda è che Wilson non ha ha mai spuntato la casella sotto il diritto di visita in quanto, nonostante l'evidenza scientifica, non era "sicuro di essere il genitore". A fronte del gesto la Vongsvirates ha chiesto la custodia esclusiva della bambina,ma ha chiesto più volte all'ex-compagno di conoscere la piccola Lyla. "Non si è mai trattato di denaro", ha dichiarato la donna lanciando una appello a Wilson traverso i media: "Dovresti vedere tua figlia, è incredibile e stai perdendo i momenti che non ritorneranno mai più. Ti assomiglia molto".

Nell'intervista del 2019, la madre adesso 37enne ha rivelato: "Owen non ha mai incontrato Lyla. Mai. Lyla ha bisogno di un padre. E' ironico come [Owen] continui a ottenere ruoli paterni, sta interpretando un padre persino nel suo nuovo film, ma non ha mai incontrato sua figlia". L'attore ha altri due figli: Robert Ford, 8 anni, e Finn, di 5 e otli riportano che Wilson è sempre stato un padre amorevole per i suoi due figli maggiori, nonostante non abbia avuto una relazione duratura con le rispettive madri Jade Duell e Caroline Lindqvist.