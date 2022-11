Owen Wilson compie 54 anni: 'Tutto è cominciato con le chiacchierate tra me e Wes'

Sono ben 54 candeline per Owen Wilson: la star di Midnight in Paris e Loki nacque a Dallas il 18 ottobre del 1968, per poi cominciare qualche anno dopo a prender parte ad un bel po' di film che ce l'hanno fatto quasi sempre amare, in un modo o nell'altro. Ma come ha preso il via la carriera del nostro Owen?

A parlarne fu, qualche tempo fa, proprio l'attore de I Tenenbaum, che fa risalire tutto a quelle passeggiate in compagnia dell'amico di sempre Wes Anderson: "Certe volte mi fermo e penso a quanto sia strano tutto ciò. Qualcosa che ha preso piede da una piccola idea venuta fuori ad Austin, di cui io e Wes discutevamo tra di noi passeggiando, e si è trasformato in tutto questo" furono le parole di Owen Wilson.

Il biondissimo attore, non a caso, è una presenza costante nei film del regista amante delle tinte pastello: dall'esordio con Un Colpo da Dilettanti all'ultimo The French Dispatch, passando per il già nominato I Tenenbaum e per i vari Grand Budapest Hotel, Il Treno per il Darjeeling, Fantastic Mr. Fox, Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou e Moonrise Kingdom, il duo si è separato non più di un paio di volte.

E voi, avete apprezzato Owen Wilson nei film dell'inseparabile Wes Anderson o l'avete preferito altrove? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, il Mobius di Owen Wilson potrebbe fare la sua comparsa anche in Deadpool 3.