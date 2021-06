Owen Wilson: 5 film da riscoprire se lo avete amato in Loki!

Il mitico e amatissimo Owen Wilson è recentemente sbarcato su Disney+ nella nuovissima e riuscita Loki dei Marvel Studios, serie live-action dedicata al Dio degli Inganni fratello di Thor dove l'attore veste i panni dell'Agente TVA Mobius M. Mobius al fianco di Tom Hiddleston, un ruolo davvero interessante e ben congeniato.

La serie è forte di momenti dialogati e commediati, motivo per cui la produzione ha pensato bene di sceglie un interprete come Wilson per la parte di comprimario principale, avendo all'attivo una serie davvero sostanziosa di commedie di ogni genere, le stesse che lo hanno reso famoso e adorato in tutto il mondo.



Una delle più famose è sicuramente Zoolander di Ben Stiller, dove Wilson veste i panni del super-modello Hansel McDonald, prima rivale e poi amico fraterno del rintronato protagonista interpretato invece dallo stesso Stille. L'attore è anche tornato nel ruolo in Zoolander 2 nel 2016.



Altro ruolo famoso e molto ricordato è quello di Eli Cash nel meraviglioso I Tenenbaum di Wes Anderson, autore con cui Wilson ha poi stretto una proficua collaborazione, lavorando insieme a numerosi progetti quali Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Il treno per il Darjeeling, Grand Budapest Hotel e il prossimo e attesissimo The French Dispatch.



Vogliamo anche proporvi il divertentissimo 2 Single a Nozze di David Dobkin, dove Wilson ha recitato al fianco di Vince Vaughn nel ruolo di un imbucato ai matrimoni. E infine due ruoli un po' diversi e più sopra le righe e importanti: quello di Coy Harlingen nel bellissimo Vizio di Forma di Paul Thomas Anderson e anche quello di Gil Pender nello straordinario Midnight in Paris di Woody Allen.