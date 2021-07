Owen Wilson: 5 film da guardare in streaming dopo la fine di Loki

Loki è terminata solo da poche ore, ma già sentiamo tutti la mancanza del Dio dell'Inganno e di un Mobius entrato immediatamente nei cuori di tutti i fan Marvel: proprio per quanto riguarda quest'ultimo, dunque, eccoci pronti a suggerirvi un modo per cercare di alleviare quest'inevitabile crisi d'astinenza da Owen Wilson.

Le piattaforme streaming più note ci offrono, infatti, una buona selezione di film in cui ammirare il talento della star di Midnight in Paris: dando uno sguardo al catalogo Netflix troviamo ad esempio Haunting - Presenze, film del 1999 tratto da quel L'Incubo di Hill House di Shirley Jackson a cui la stessa Netflix si è recentemente ispirata per la serie Hill House.

Su Prime Video troviamo invece Gli Stagisti, nel quale fa il suo ritorno la già collaudata coppia Owen Wilson/Vince Vaughn vista, ad esempio, in 2 Single a Nozze: i nostri stavolta vestono i panni di due venditori che decidono di rimettersi in gioco facendosi assumere da Google. Io & Marley, invece, non ha bisogno di presentazioni: il film con Jennifer Aniston vi regalerà sicuramente un po' di spensieratezza, ma il suo celebre finale vi ridurrà in lacrime senza possibilità di scampo, che sia la vostra prima visione o l'ennesimo rewatch.

Passiamo allora a Disney+: qui salta subito all'occhio la presenza di Una Notte al Museo, nel quale il nostro veste i panni del cowboy Jedediah Smith, uno degli irresistibili personaggi che popolano il museo decisamente particolare sorvegliato da Ben Stiller; tra i vari film di Wes Anderson presenti sulla piattaforma la nostra scelta cade invece su I Tenenbaum, commedia familiare ammantata di quella tenerezza a tinte pastello marchio di fabbrica del regista di Grand Budapest Hotel.

Avete già visto i film in questione? In quali di questi avete maggiormente apprezzato la prova di Owen Wilson? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando allo show Marvel, intanto, qui trovate la nostra analisi dello strepitoso finale di Loki.